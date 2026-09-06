Путин приказал не трогать встреченного президентом тигра в Приморье

www.globallookpress.com/Cfoto/Keystone Press Agency Президент РФ Владимир Путин приказал не трогать тигра, которого он встретил во время поездки по Приморскому краю.
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