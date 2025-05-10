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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэй Гилджес-Александер изобразил улыбку после поражения в 3-м матче

«Тандер» уступили «Наггетс» в овертайме – 104:113. «Денверу» удалось закрыть Гилджес-Александера с помощью зонной защиты – он реализовал 7 из 22 с игры и лишь 5 раз вставал на линию штрафных.

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