Военные парашютисты из стран Запада примут участие в учениях Swift Response 24

Парашютисты из Германии, Испании, Нидерландов, Румынии, США и Франции — почти 2 тыс. военных десантников — примут участие в эпизодах учений Swift Response 24, которые проводятся в Румынии, сообщила 9 мая пресс-служба министерства национальной обороны страны.
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