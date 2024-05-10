Военные парашютисты из стран Запада примут участие в учениях Swift Response 24

Парашютисты из Германии, Испании, Нидерландов, Румынии, США и Франции — почти 2 тыс. военных десантников — примут участие в эпизодах учений Swift Response 24, которые проводятся в Румынии, сообщила 9 мая пресс-служба министерства национальной обороны страны.