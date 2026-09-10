Происшествия
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Происшествия

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Полицейские в Смоленске провели беседу по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде

Подростки и молодежь являются наиболее активными участниками конфликтов и различного рода деструктивных организаций, в том числе экстремистского толка.

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