В Госдуме разработают новый закон о культуре

МОСКВА, 14 февраля, ФедералПресс. Уже много лет предпринимаются попытки создать полноценный закон о культуре, поскольку закон 1992 года давно наносит ущерб, заявил первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Бурляев в интервью «Дума ТВ».