Мобилизованным смолянам единовременную выплату увеличили в два раза

Подробнее об условиях контракта рассказал смоленский региональный центр поддержки участников спецоперации и их родных Военным, проходящим службу по мобилизации в частях, пункт постоянной дислокации которых расположен в Смоленской области, увеличили единовременную денежную выплату - с 50 000 до 100 000 рублей.