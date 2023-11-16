Мобилизованным смолянам единовременную выплату увеличили в два раза

Подробнее об условиях контракта рассказал смоленский региональный центр поддержки участников спецоперации и их родных Военным, проходящим службу по мобилизации в частях, пункт постоянной дислокации которых расположен в Смоленской области, увеличили единовременную денежную выплату - с 50 000 до 100 000 рублей.
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