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Великолепный век Серия 94. Корни яда

Великолепный век Серия 94. Корни яда

После спасения Роксоланы Хюррем сосредотачивается на поиске заказчика отравления. Следы ведут в Венецию, но также указывают на кого-то внутри дворца, кто помогал отравительнице.

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