Ученые скоро узнают, много ли межзвездных объектов в Солнечной системе

Межзвездный объект 1I/Оумуамуа в представлении художника / © NASA, ESA and Joseph Olmsted and Frank Summers of STScI Хотя существование межзвездных объектов астрономы предполагали давно, первый такой объект зарегистрировали совсем недавно — в 2017 году.
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