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Царьград

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Суд подтвердил снятие кандидатов от "Яблоко" с выборов в Думу

Суд подтвердил снятие кандидатов от "Яблоко" с выборов в Думу

Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил в силе решение Верховного суда Чувашии о снятии с выборов в Госдуму кандидатов от "Яблока" Владислава Аркадьева и Виктора Стеньшина.

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