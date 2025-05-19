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Пушилин: после потери Богатыря ВСУ могут перебросить силы от Красноармейска

Пушилин: после потери Богатыря ВСУ могут перебросить силы от Красноармейска

После того, как российские войска освободили населенный пункт Богатырь в Донецкой народной республике, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут скорректировать свои действия, перебросив на это направление силы из района Красноармейска.

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