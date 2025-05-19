После того, как российские войска освободили населенный пункт Богатырь в Донецкой народной республике, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут скорректировать свои действия, перебросив на это направление силы из района Красноармейска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии