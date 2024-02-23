Аналитик Киричевский: ВС РФ сорвали «планомерный» отход ВСУ из Авдеевки

При штурме Авдеевки российские военные в течение нескольких часов ухудшили положение ВСУ в городе настолько, что «планомерный» отход украинских военных стал невозможен, пишет РИА Новости со ссылкой на украинского аналитика Ивана Киричевского.
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