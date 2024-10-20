Домогаров раскритиковал подписчиков из-за стоимости билетов на премьеру: «Ущербные!»

МОСКВА, 20 октября, ФедералПресс. Российский актер Александр Домогаров обрушился с гневными комментариями на пользователей Сети, которые назвали стоимость билетов за премьеру спектакля с его участием в главной роли завышенной.
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