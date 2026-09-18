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OilPrice

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Kazakhstan Turns to Russian Gas as Domestic Demand Surges

Kazakhstan intends to increase natural gas imports from Russia. The purchase price may be low, but the overall cost could turn out to be steep because of pending new US sanctions on Russia.

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