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За рулем

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Планируете автотур с семьей на Новый год? Поездка на этой машине удивит комфортом

Планируете автотур с семьей на Новый год? Поездка на этой машине удивит комфортом

Новогодние каникулы – это период не только времяпрепровождения с семьей, но и путешествий. Для тех, кто хочет отдохнуть от повседневных забот в дальней поездке на машине, отлично подойдут автомобили марки Jetta.

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