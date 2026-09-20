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Эмиграция, роман на стороне и три года развода: как распался брак Леонидова и Селезнёвой

Эмиграция, роман на стороне и три года развода: как распался брак Леонидова и Селезнёвой

Их брак годами называли образцовым: Ирина Селезнёва и Максим Леонидов не завели детей, но выглядели счастливыми и ради новой жизни переехали в другую страну.

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