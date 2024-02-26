В Госдепе сочли возможным заключение соглашения об освобождении заложников ХАМАС

Вашингтон считает возможным заключить сделку по освобождению заложников с ХАМАС. Об этом в понедельник, 26 февраля, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер по итогам переговоров с Египтом, Катаром и Израилем.