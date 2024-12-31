Уральский полпред Жога исполнил новогоднюю мечту мальчика из Челябинска. Видео

Полпред президента в УрФО Артем Жога исполнил новогоднее желание ребенка из Челябинска. Как сообщила пресс-служба полпредства, четырехлетнему Артему доставили велотренажер, о котором мечтал ребенокЧитать далее.
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