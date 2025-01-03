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Запад встревожен: ВСУ могут потерять оборону под натиском России

Запад встревожен: ВСУ могут потерять оборону под натиском России

Служба внешней разведки России сообщает о тревогах на Западе относительно возможности скорого падения обороны ВСУ из-за снижения способности украинской армии противостоять российскому наступлению.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Ждём когда фронт обвалиться и начнётся массовое отступление ВСУ на всей ЛБС. Ну что бы побежали сразу и все бросая оружие боевую технику. Это надо самим хохлам, чем быстрее это начнётся повсеместно, тем им же будет лучше. В живых больше народу останется. В этом случае власть ни какие наёмники не спасут! Не спасут и реально вошедшим на Украину и войска НАТО. Хоть 100, хоть 200 тысяч штыков [да и нет в этой организации столько войск].
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