Бизнес готовится к новым зарплатным трендам 2025 года

В 2025 году темпы роста зарплат замедлятся, сотрудники будут «перепрыгивать» из компании в компанию, а работодатели — пересматривать системы мотивации, пишет РБКВ новом, 2025 году, году зарплаты продолжат расти, но менее быстрыми темпами.
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