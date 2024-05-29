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Смоленский суд приговорил мужчину к 13 годам тюрьмы за госизмену

Смоленский суд приговорил мужчину к 13 годам тюрьмы за госизмену

Суд в Смоленской области приговорил жителя Санкт-Петербурга к 13 годам лишения свободы за государственную измену и участие в незаконном вооруженном формировании, информирует пресс-служба регионального УФСБ России.

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