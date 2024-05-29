Смоленский суд приговорил мужчину к 13 годам тюрьмы за госизмену

Суд в Смоленской области приговорил жителя Санкт-Петербурга к 13 годам лишения свободы за государственную измену и участие в незаконном вооруженном формировании, информирует пресс-служба регионального УФСБ России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии