Зону поиска пропавшей в Алтайском крае учительницы увеличили на 10 километров

Добровольцы обошли уже более 800 километров и распространили свыше полутора тысячи ориентировок Алтайские волонтеры продолжают искать 49-летнюю учительницу музыки из Зудилово Ольгу Залит, которая вышла из дома 4 марта и до сих пор не вернулась.