Удары по Одессе ухудшат позиции Украины и лишат её значительной части доходов. Об этом в своем блоге заявил бежавший из России коммерсант-иноагент-террорист Евгений Чичваркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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