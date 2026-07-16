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Политнавигатор

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Иуда Чичваркин переживает за бандеровцев: Ударами по Одессе вас выбьют с аграрных рынков!

Иуда Чичваркин переживает за бандеровцев: Ударами по Одессе вас выбьют с аграрных рынков!

Удары по Одессе ухудшат позиции Украины и лишат её значительной части доходов. Об этом в своем блоге заявил бежавший из России коммерсант-иноагент-террорист Евгений Чичваркин,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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