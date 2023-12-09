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Чей, говорите, друг? Новый президент Аргентины отказался от предвыборных обещаний и вновь развернулся к России, Китаю и БРИКС

Чей, говорите, друг? Новый президент Аргентины отказался от предвыборных обещаний и вновь развернулся к России, Китаю и БРИКС

На волне антироссийских и антикитайксих популистских лозунгов ко власти в Аргентине пришел Хавьер Милей, «друг США», с его же слов, и, что называется, в доску свой для Запада, по крайней мере, так казалось.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Вполне возможно, что повернется - никто его подкармливать не будет ...а Россия не откажет!
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1 час.
вл
валерий лисицын
Балабола выбрали так и жить будут.
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13 мин.
Александр Николаевич
Ну да зачем Вы так сильно обидели аргентинцев!?
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12 мин.

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