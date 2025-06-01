Путин получил доклады о мерах реагирования на ЧП в Брянской области

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с губернатором Брянской области Александром Богомазом иглавой РЖД Олегом Белозеровым, а также получил доклады о мерах в связи с ЧП в Брянской области.
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