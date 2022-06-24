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Советник премьера Венгрии Орбан призвал ЕС сосредоточиться на переговорах с Россией

Советник премьера Венгрии Орбан призвал ЕС сосредоточиться на переговорах с Россией

Советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Европейский Союз должен прекратить вводить санкции против России и начать переговоры со страной, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на Reuters.

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