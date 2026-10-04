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Сибига призвал усилить систему ПВО на фоне ударов ВС России

Сибига призвал усилить систему ПВО на фоне ударов ВС России

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал усилить систему противовоздушной обороны на фоне ударов ВС России.

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