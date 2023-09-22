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Темные аллеи: Совмин Крыма по-тихому передвигает недвижимость «Айвазовского»

Темные аллеи: Совмин Крыма по-тихому передвигает недвижимость «Айвазовского»

Правительство Крыма проводит странные манипуляции с бывшим санаторием Верхового Совета СССР «Айвазовское»: из республиканской собственности куда-то в буквальном смысле передвигают роскошные сады, а также ухоженные дорожки с площадками и лестницами.

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