Темные аллеи: Совмин Крыма по-тихому передвигает недвижимость «Айвазовского»

Правительство Крыма проводит странные манипуляции с бывшим санаторием Верхового Совета СССР «Айвазовское»: из республиканской собственности куда-то в буквальном смысле передвигают роскошные сады, а также ухоженные дорожки с площадками и лестницами.
Правительство Крыма проводит странные манипуляции с бывшим санаторием Верхового Совета СССР «Айвазовское»: из республиканской собственности куда-то в буквальном смысле передвигают роскошные сады, а также ухоженные дорожки с площадками и лестницами.
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