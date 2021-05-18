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Эдерсон завоевал «Золотую перчатку» АПЛ

Эдерсон завоевал «Золотую перчатку» АПЛ

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон стал обладателем «Золотой перчатки» английской Премьер-лиги.Приз вручается за наибольшее количество «сухих» матчей в сезоне.

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