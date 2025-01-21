Учёный предупреждает: новая угроза в Чёрном море может повлиять на экосистему Ирэн Орлонская15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров, что привело к началу серьезной экологической катастрофы.
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