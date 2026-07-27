Денис Жалнин: Рассказал о грядущем дефиците микрожилья в России

Гендиректор компании "Люди" Денис Жалнин предрекает дефицит малогабаритного жилья в России. Ограничения на строительство в Москве и области, а также переход рынка к классам "комфорт" и "комфорт плюс" усиливают эту проблему.
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