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Лавру от захвата может защитить только русский солдат

https://t.me/readovkanews/62039Попытка православных защитить Лавру с жёлто-голубым флагом абсурдна, поскольку именно под этим флагом её оккупируют.

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Комментарии
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Вера смелых
У нас, вроде бы, церковь как бы отделена от государства... Или это призыв, под видом освобождения Лавры, пойти и освободить Бандерину?  Положим, территорию русский солдат освободит. А вот бандеровщину внутри голов укрофашистов  - кто сможет победить? Кто сможет освободить их головы, если нацизм у них генетически там ? Не, небратья, не надо на жалость, доброту, всепрощенсиство давить - мы уже учёные.
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