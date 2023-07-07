Лавру от захвата может защитить только русский солдат

Вера смелых

У нас, вроде бы, церковь как бы отделена от государства... Или это призыв, под видом освобождения Лавры, пойти и освободить Бандерину? Положим, территорию русский солдат освободит. А вот бандеровщину внутри голов укрофашистов - кто сможет победить? Кто сможет освободить их головы, если нацизм у них генетически там ? Не, небратья, не надо на жалость, доброту, всепрощенсиство давить - мы уже учёные.