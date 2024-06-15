Льготы для пенсионеров: увеличение фиксированных выплат и бесплатная уборка домов

Начиная с 70-летнего возраста, пожилые граждане могут получить ряд новых льгот и преференций. Так, они смогут воспользоваться двукратным увеличением фиксированной пенсионной выплаты, а также частично оплачивать коммунальные услуги.
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