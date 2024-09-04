Паулина Андреева вновь вернётся в большое кино: актриса брала паузу из-за болезни

Супруга Фёдора Бондарчука после рождения ребёнка стала редко выходить в свет. Артистка погрузилась в воспитание наследника, параллельно занялась учёбой на сценариста и, как стало недавно известно, своим здоровьем.
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