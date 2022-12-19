В ЕС предложили строить заграждения на границе от мигрантов

В Евросоюзе допустили усиление границ заграждениями, чтобы контролировать миграционные потоки. Председатель Европейской народной партии, ведущей фракции Европарламента, Манфред Вебер заявил о возможности возведения заграждений на границах ЕС.
В Евросоюзе допустили усиление границ заграждениями, чтобы контролировать миграционные потоки. Председатель Европейской народной партии, ведущей фракции Европарламента, Манфред Вебер заявил о возможности возведения заграждений на границах ЕС.
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