Наш потерянный мир

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В ЕС предложили строить заграждения на границе от мигрантов

В ЕС предложили строить заграждения на границе от мигрантов

В Евросоюзе допустили усиление границ заграждениями, чтобы контролировать миграционные потоки. Председатель Европейской народной партии, ведущей фракции Европарламента, Манфред Вебер заявил о возможности возведения заграждений на границах ЕС.

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