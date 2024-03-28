В Челябинской области дороги заволокло туманом

Из-за дождя и тумана на Южном Урале ухудшилась обстановка на дорогах. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, на территории региона местами идут осадки в виде дождя, на дорогах ограничена видимость из-за тумана.
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