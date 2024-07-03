Правые партии в Европарламенте захотели создать пророссийскую фракцию

REUTERS/Jana Rodenbusch "Альтернатива для Германии" (АдГ) и другие правые партии захотели создать в Европарламенте новую фракцию, которая бы выступала против антироссийских санкций и нынешней политики Евросоюза.
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