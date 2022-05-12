WP: администрация США разработала методичку по обмену разведданными с Украиной

Администрация Соединенных Штатов издала руководство по обмену разведывательными данными с Украиной. Цель такого шага — избежать напряженности в отношениях с Россией, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на американских должностных лиц.
Администрация Соединенных Штатов издала руководство по обмену разведывательными данными с Украиной. Цель такого шага — избежать напряженности в отношениях с Россией, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на американских должностных лиц.
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