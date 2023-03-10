7 марта 2023 года КП опубликовала статью «Украину слили: Американцы свалили всю вину за подрыв «Северных потоков» на Киев», в которой автор поведал о том, что «Новые разведывательные данные, с которыми ознакомились официальные лица США, свидетельствуют о том, что проукраинская группа осуществила нападение на газопровод «Северный поток» в прошлом году, что является шагом к установлению ответственности за акт саботажа, который на несколько месяцев поставил в тупик следователей по обе стороны Атлантики» и об этом поведала «The New York Times».