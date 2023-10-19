Посол РФ в Австралии заявил о полном разрушении отношений между странами

Двусторонние отношения между Австралией и Россией разрушены «до основания». Причиной стала общая позиция коллективного запада по Москве, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Канберре Алексей Павловский.
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