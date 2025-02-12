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Свежие комментарии

  • Eduard
    Вы сами Украину хотели отдать Европе, Вот вас и поделят!Это ваш выбор!Мира на условиях ...
  • Eduard
    Украине передали чужие наши территории,это значит у когонто забрали,им отдали.Теперь у них заберут.Они ничего не теря...США и Россия поде...
  • Eduard
    Они всё равно на Украине пытальсь отдаться Европе,теперь отдадутся но не всем составом)США и Россия поде...

Протестующие лишили сербскую поп-звезду аккаунта в соцсети из-за поддержки Вучича

Протестующие лишили сербскую поп-звезду аккаунта в соцсети из-за поддержки Вучича

Участники «студенческих» протестов в Сербии начали массово жаловаться администрации заблокированного в России Instagram на популярную на Балканах сербскую певицу Елену Карлеушу, поддержавшую президента Сербии Александра Вучича.

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