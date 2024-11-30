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Рябков заявил, что США неспособны помешать России решить задачи СВО

Рябков заявил, что США неспособны помешать России решить задачи СВО

Замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков проинформировал о том, что власти Соединённых Штатов Америки применяют все доступные пути ради того, чтобы нанести вред России, но они неспособны остановить эффективное проведение спецоперации на украинской территории.

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Комментарии
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ТО
Терехов Олег
Не надо врать что не смогут помешать . Еще как смогу. Введут скоро коллективные &quot;миротворческие&quot; войска НАТО и мы утремся!
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13 час.

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