Рябков заявил, что США неспособны помешать России решить задачи СВО

Замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков проинформировал о том, что власти Соединённых Штатов Америки применяют все доступные пути ради того, чтобы нанести вред России, но они неспособны остановить эффективное проведение спецоперации на украинской территории.
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