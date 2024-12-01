«Приворот. Чёрное венчание»: Не специально, но со зла превращу его в осла

На телевизионные экраны выходит новый хоррор Святослава Подгаевского «Приворот. Чёрное венчание». Как фильм работает с абьюзом в отношениях и какое место занимает в фильмографии самого успешного российского хоррормейкера, размышляет Влад Шуравин.
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