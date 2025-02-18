Америка – Леон – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат Мексики, 20 февраля 2025

В четверг, 20 февраля, сыграют Америка и Леон в рамках Чемпионата Мексики по футболу. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Начало встречи запланировано на 04:00 по московскому времени.