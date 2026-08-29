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Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс добился снятия санкций Канады

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс добился снятия санкций Канады

Канада сняла санкции с Анатолия Чубайса. Как сообщается в официальной газете правительства страны Canada Gazette, глава МИД Канады получила от бывшего главы «Роснано» заявление об исключении из санкционного списка, содержащее «разумные основания» для удовлетворения такой просьбы.

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