Сколько калорий в шашлыке из индейки?

Заодно расскажем, какая часть индейки самая жирная, а какая - самая диетическая. Сезон шашлыков в России традиционно начинается в майские праздники, а продолжается до поздней осени — пока погода позволяет.
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