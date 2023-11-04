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  • Гоша Веверсис
    ну что на этой карте ,как были в 22году на этом месте так и теперь там-же.Карта боевых дейс...
  • Валерий Бырылов
    А вам англосаксы достаниница только фига .«Нет альтернатив»...
  • Валерий Бырылов
    Правильно , мы возьмём всю кухню и все рецепты переделаем на русскую кухню. Вот так вот .«Нет альтернатив»...

Карта боевых действий на Украине — Карта спецоперации России на Украине на сегодня — 04.11.2023 г.

Карта боевых действий на Украине — Карта спецоперации России на Украине на сегодня — 04.11.2023 г.

Карта боевых действий на Украине — Интерактивная карта спецоперации России на Украине на сегодня — 04.

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