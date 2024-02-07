К консульству России в Осаке стянули полицию из-за акций за возврат территорий

ЮВ

Юрий Во

Непонятно зачем Россия продолжает держать дипмиссию в Японии. Только деньги ( весьма приличные, кстати) на дипломатов тратим. А толку никакого, ибо ясно, что япошками управляют США, и ничего такого, что нам очень так нужно Япония уже не дает и давать без разрешения США не будет. Видимо, в Кремле на что-то надеются. Ничему, видимо, Путина так и не учил "опыт" "партнерства" с Западом и их приспешниками....