Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анжелика Королева
    А кто ж испытывает-то? Врагам и предателям - никакой пощады! Ни капли сочувствия, ни копейки денег, ни шагу на Родину!Депутат Елена Дра...
  • Михаил Мамонов
    такие и подобные мемориалы нужно в обязательном порядке ставить под видео наблюдение .тогда и заслуженная кара настиг...В Новосибирской о...
  • Александр Свитайло
    Так это же у Зе стало обязательным мероприятием для все еврочиновников - посетить бомбоубежище, послушать сирену))) Т...БНТ: спикер парла...

К консульству России в Осаке стянули полицию из-за акций за возврат территорий

К консульству России в Осаке стянули полицию из-за акций за возврат территорий

К генеральному консульству России в Осаке были стянуты дополнительные наряды полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮВ
Юрий Во
Непонятно зачем Россия продолжает держать дипмиссию в Японии. Только деньги ( весьма приличные, кстати) на дипломатов тратим. А толку никакого, ибо ясно, что япошками управляют США, и ничего такого, что нам очень так нужно Япония уже не дает и давать без разрешения США не будет. Видимо, в Кремле на что-то надеются. Ничему, видимо,  Путина так и не учил &quot;опыт&quot; &quot;партнерства&quot; с Западом и их приспешниками....
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх