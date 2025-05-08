Мясо из канализационного осадка – как Япония научилась делать еду из дерьма и сои Евгения КомароваУченый в Японии предложил делать мясо «из дерьма и сои» — Мицуюки Икэда из лаборатории Окаяма предложил использовать в качестве сырья канализационный осадок.