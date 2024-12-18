Рыба и другие продукты: Врач раскрыла рекорды по содержанию омега-кислот Ирэн ОрлонскаяОмега 3-6-9 представляют собой важные полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), которые необходимы для полноценного функционирования нашего организма.
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