Рыба и другие продукты: Врач раскрыла рекорды по содержанию омега-кислот Ирэн ОрлонскаяОмега 3-6-9 представляют собой важные полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), которые необходимы для полноценного функционирования нашего организма.