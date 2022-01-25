Почему проблемы с 5G так угрожают международным авиаперевозкам?

Авиакомпании по всему миру, в том числе дальнемагистральный перевозчик Emirates, спешат отменить или изменить рейсы, направляющиеся в США, из-за продолжающегося спора о развертывании технологии мобильных телефонов 5G вблизи американских аэропортов.
Авиакомпании по всему миру, в том числе дальнемагистральный перевозчик Emirates, спешат отменить или изменить рейсы, направляющиеся в США, из-за продолжающегося спора о развертывании технологии мобильных телефонов 5G вблизи американских аэропортов.
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